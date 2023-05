Baudet ook in hoger beroep veroordeeld voor Holocaustvergelijkingen

FVD-leider Thierry Baudet had het coronabeleid niet mogen vergelijken met de Holocaust. Dat oordeelt het gerechtshof in Amsterdam.

De voorzieningenrechter oordeelde in december 2021 al dat het Tweede Kamerlid tweets met verwijzingen naar de Holocaust en de aanloop daarnaartoe moest verwijderen. Daarnaast kreeg hij een verbod opgelegd op het gebruiken van beeldmateriaal van de Holocaust in het kader van het debat over de coronamaatregelen.

De rechter legde hem een dwangsom op van 25.000 euro per dag of per keer wanneer de verboden werden overtreden. Baudet verwijderde de berichten, maar tekende wel hoger beroep aan. Hij sprak destijds van een "krankzinnig, onbegrijpelijk vonnis".

Het hof komt nu in hoger beroep tot dezelfde conclusie als de voorzieningenrechter. Volgens het hof prevaleren de rechten van de overlevenden en nabestaanden van de Holocaust boven de vrijheid van meningsuiting.

'Bagatelliseren Holocaust'

De tweets van de FVD-leider leiden volgens het hof tot "het bagatelliseren van de Holocaust" en mogelijk hebben ze ook geleid tot "de verspreiding van antisemitische uitlatingen op het internet".

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg (CJO) en vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog hadden het kort geding tegen Baudet aangespannen na de publicatie van de tweets in november 2021. In een van de berichten werden ongevaccineerden "de nieuwe joden" genoemd.

'Verheugd met uitspraak'

In een verklaring zegt het CIDI verheugd te zijn dat het hof de uitspraak van de rechtbank in stand heeft gehouden. "Voor de Joodse gemeenschap is het van groot belang dat het gerechtshof ook in het hoger beroep heeft geoordeeld dat dit soort vergelijkingen tussen de Holocaust en een pandemie onrechtmatig zijn."

Het CIDI vindt dat de vergelijkingen van Baudet "historisch volledig mank" gingen. Ze zijn "onnodig kwetsend voor Holocaustoverlevenden en nabestaanden. Bovendien hollen ze de betekenis van de Holocaust uit."