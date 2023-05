Na met de bus wil Flix nu ook met trein door Nederland gaan rijden

Flixbus wil treinen laten rijden tussen Rotterdam en Oberhausen. Dochteronderneming Flixtrain heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt.

Het Duitse bedrijf meldde al eerder dat er plannen zijn om dagelijks twee treinen heen en weer tussen de steden te laten rijden. Daarbij wordt er gestopt in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Arnhem.

De toezichthouder beoordeelt de komende maanden of er plek is op het spoor en of de aanvraag niet een probleem is voor bijvoorbeeld de NS. Dat bedrijf is vanuit de overheid aangewezen als belangrijkste vervoerder op het Nederlandse spoor.

'Spannend experiment'

Budgetvervoerder Flixbus bestaat sinds 2013 en biedt busreizen aan tussen Europese steden. Flixtrain is 5 jaar later opgericht en is vooralsnog vooral in Duitsland actief. Ook rijden er treinen naar Zwitserland.

Het bedrijf probeert de kosten laag te houden door vooral gebruik te maken van oudere, gerenoveerde treinstellen.

Volgens Wijnand Veeneman, onderzoeker aan de TU Delft, heeft de aanvraag kans van slagen. "Het is een spannend experiment. Als het op het treinnet past en het andere verkeer niet dwarszit, dan kunnen ze toegang krijgen."

Sinds 2019 kunnen spoorwegondernemingen aanspraak maken op het recht op open toegang. Eerder diende start-up European Sleeper een aanvraag in. Dat bedrijf begon deze week met nachttreinen die vanuit België via Nederland naar Berlijn rijden.