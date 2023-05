Alle honden weggehaald bij omstreden fokker uit Eersel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft alle honden die nog aanwezig waren bij een omstreden fokker in Eersel weggehaald. Volgens de NVWA bleek bij een controle dat de honden wederom gezondheidsproblemen hadden, niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden.

De NVWA voerde de afgelopen maanden regelmatig controles uit bij de fokker en haalde er al meerdere keren honden weg. Zo werden in december zo'n dertig honden in bewaring genomen. Een maand later werden er bij meerdere invallen nog eens 460 honden weggehaald. Er werden vervuilde hokken en vervuild drinkwater aangetroffen en veel dieren kampten met gezondheidsklachten.

'Dezelfde overtredingen als eerder'

De NVWA had de fokker opgedragen om de overige honden de juiste zorg en huisvesting te geven, maar bij een inspectie vandaag stelden inspecteurs vast dat daarvan niets is terechtgekomen.

"Het blijft triest", zegt een woordvoerder van de NVWA tegen Omroep Brabant. "Vandaag hebben we weer dezelfde overtredingen gezien als eerder. Natte honden, vieze honden, angstige honden, vieze drinkbakken, vies voer. Daarom hebben we nu alle honden meegenomen die er nog zaten." Hoeveel dat er precies zijn, is niet duidelijk.

Juiste zorg

De honden zijn ondergebracht bij verschillende opvanglocaties. Daarnaast is er pluimvee weggehaald. Nu de dieren in bewaring zijn genomen, neemt de overheid de zorg over de dieren over. Dat gebeurt wel op kosten van de fokker.

"We hebben voor deze honden veel speciale opvang nodig", zegt de woordvoerder. "Deze honden kun je niet overal plaatsen, want ze zijn vaak niet zindelijk en niet gesocialiseerd. Gelukkig hebben we nu genoeg opvangadressen."

Dwangsommen

De NVWA heeft er geen vertrouwen in dat de fokker zich nu aan de regels gaat houden. "We blijven controleren of hij geen nieuwe honden gaat fokken", aldus de woordvoerder. "We sluiten niet uit dat hij weer begint."

Vorig jaar november werd bekend dat het fokken niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan van de gemeente. Ondanks meerdere opgelegde dwangsommen probeert de eigenaar alles om sluiting te voorkomen. Hij heeft daarvoor rechtszaken aangespannen. Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek tegen de fokker.