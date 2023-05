Arrestaties voor ophangen pop Real-speler Vinícius Jr. aan brug

De Spaanse politie heeft vier verdachten gearresteerd voor het ophangen van een zwarte pop met het shirt van Real Madrid-speler Vinícius Junior aan een brug, in januari dit jaar. Boven de pop was een spandoek opgehangen met de tekst 'Madrid haat Real'. De opblaaspop was 's ochtends aan de nek opgehangen op de dag dat de derby tussen Real en Atlético Madrid gespeeld werd in de Spaanse bekercompetitie. De politie had na het weghalen van de pop aangekondigd een onderzoek te openen naar een mogelijk racistisch motief.

De verdachten konden met behulp van beelden van veiligheidscamera's worden opgespoord. De boodschap op het spandoek wordt vaker gebruikt door fanatieke supporters van Atlético, maar fangroepen van die club hebben ontkend iets met de pop te maken te hebben. De politie wil niet zeggen of de verdachten banden met Atlético hebben. De Braziliaanse aanvaller Vinícius heeft vaker te maken met racisme. Twee dagen geleden werd een wedstrijd tegen Valencia kort onderbroken vanwege een opstootje nadat een supporter achter een van de doelen hem voor aap had uitgemaakt en apengebaren naar hem had gemaakt. Na afloop van de wedstrijd reageerde Vinícius (die ook nog een rode kaart kreeg vanwege het opstootje) woedend op het incident. Hij stelde op Instagram dat de Spaanse voetbalcompetitie "nu aan racisten toebehoort". Hij vindt dat de Spaanse clubs en voetbalorganisaties meer moeten doen om daar een eind aan te maken. Steunbetuigingen Real Madrid heeft zich hard uitgesproken tegen het racisme tegen de vleugelspeler. Vicínius heeft steunbetuigingen uit de hele wereld gekregen van sporters. In Brazilië bleef het beeld van Christus de Verlosser, normaal een baken van licht boven Rio de Janeiro, een uur lang donker als steun aan de voetballer. Vicínius zei op Twitter ontroerd te zijn door de solidariteit:

De organisatie van de Spaanse Liga heeft gezegd meer te gaan doen om "iedere vorm van geweld, racisme of xenofobie in en buiten het stadion uit te roeien". De Liga heeft negen keer aangifte gedaan van racisme tegen Vinícius in de afgelopen twee seizoenen. In de meeste gevallen gingen aanklagers niet over tot vervolging.