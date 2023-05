Activisten belagen bestuur Shell op aandeelhoudersvergadering

De aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen is vanmorgen na een klein uur stilgelegd toen klimaatactievoerders het podium met daarop het bestuur van de oliegigant wilden bestormen. Zo'n tien tot vijftien activisten hadden het op de bestuurders voorzien. De vergadering werd daarop korte tijd geschorst.

Op dat moment was de bijeenkomst al enige tijd aan de gang, maar tot vergaderen was het nauwelijks gekomen. Actievoerders vielen Mackenzie voortdurend schreeuwend in de rede.

De klimaatactivisten werden een voor een uit de zaal verwijderd. Gerben Everts, die als directeur van beleggingsvereniging VEB aanwezig is, zegt dat na een uur vergaderen al zeker zestig activisten uit de zaal zijn gehaald.

CO2-uitstoot

Een aantal grote beleggers van Shell had vooraf aangekondigd zich te scharen achter een aandeelhoudersvoorstel van Follow This, dat het olie- en gasconcern oproept de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Onder andere pensioeninvesteerder PGGM, die voor zorgfonds PFZW belegt, schaart zich achter die aandeelhoudersresolutie. Ook branchegenoot MN gaf vooraf aan dit te doen.

De in de zaal aanwezige klimaatactivisten vinden dat niet voldoende. Zij riepen om het aftreden van het bestuur en zongen in liedjes om het sluiten van Shell.