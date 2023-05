Vrouwen krijgen tijdens bevalling vaak knip zonder toestemming

Een groot deel van de vrouwen wordt tijdens de bevalling ingeknipt, zonder dat daarvoor toestemming wordt gevraagd. Ook een prik met oxytocine wordt in veel gevallen gegeven zonder vooraf om goedkeuring te vragen. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidswetenschapper Marit van der Pijl van het Amsterdam UMC, waar de Volkskrant over schrijft. Ruim 11.000 vrouwen vulden een vragenlijst in, waarin ze opgaven of ze medische handelingen hadden ondergaan tijdens hun bevalling en zo ja, of daarvoor toestemming was gevraagd. Van de vrouwen die een knip kregen, zegt 41,7 procent dat niet om toestemming was gevraagd. 43 vrouwen zeggen dat ze de knip weigerden, maar die toch kregen. Ook een injectie met synthetische oxytocine zou bij ruim 47 procent van de vrouwen die deze kreeg zijn gezet zonder toestemming. 41 van hen kregen de prik naar eigen zeggen ondanks expliciete weigering. Oxytocine wordt gegeven om de placenta sneller geboren te laten worden. Niet alle vrouwen vonden het erg dat hun niet om toestemming was gevraagd, maar de meeste wel. "De een heeft er minder behoefte aan dan de ander, maar het is belangrijk dat een vrouw weet wat er met haar en de baby gebeurt tijdens de bevalling", licht Van der Pijl toe aan de NOS. "Goed communiceren is een vereiste."

Bij een knip (ook wel episiotomie of epi) wordt de opening van de vagina vergroot door het inknippen van het perineum, de huid tussen de vulva en de anus. De knip wordt gezet door een verloskundige of gynaecoloog en is bedoeld om het hoofdje van de baby sneller geboren te laten worden. De knip is meestal tussen de 2,5 en 7,5 centimeter groot. De plek waar de knip wordt gezet, wordt eerst lokaal verdoofd en het knippen gebeurt meestal tijdens een wee, waardoor de pijn het minst erg is. Vrouwen hebben vaak meer last van een episiotomie dan van een 'normale' uitscheuring. Verloskundigen en gynaecologen gaan steeds minder vaak over op een knip, omdat uit recent onderzoek blijkt dat de voordelen onvoldoende onderbouwd zijn. Een baby in nood is vaak de enige reden dat een episiotomie echt nodig is.