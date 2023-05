Rellen in Cardiff na dodelijk verkeersongeluk

In Cardiff, de hoofdstad van Wales, zijn gisteravond rellen uitgebroken. Tientallen auto's en vuilnisbakken zijn vernield of in brand gestoken en de politie werd met vuurwerk en stenen bekogeld.

Zo'n 100 tot 150 jongeren waren volgens de Britse politie betrokken bij de "grootschalige wanorde". Zo'n twaalf politieagenten zijn gewond geraakt. De politie zegt dat er mensen zijn opgepakt, maar laat in het midden hoeveel dat er precies zijn.

De ongeregeldheden ontstonden nadat eerder op de avond twee tieners om het leven waren gekomen bij een verkeersongeluk. Zij zaten op een scooter of crossmotor, zegt de politie.

De vlam sloeg in de pan toen agenten op de melding van het ongeluk afkwamen. Op sociale media ging het gerucht rond dat de politie bij het ongeluk betrokken was, meldt de BBC. Een politiechef ontkent dat er sprake was van een achtervolging. "Het ongeluk was al gebeurd toen de politie erop afkwam."

Toedracht onderzocht

Een getuige zegt tegen persbureau AP dat de spanningen opliepen omdat de politie geen heldere uitleg voor de toedracht van het ongeluk kon geven. "Er werd geen poging ondernomen om met de menigte te communiceren. Ze toonden niets dan minachting en deden alsof we niet mochten weten wat er voor onze eigen deur was gebeurd."

De politiechef zegt dat de toedracht van het ongeluk nog wordt onderzocht. Volgens hem is de link tussen het ongeluk en de ongeregeldheden "nog lang niet duidelijk".

De oproerpolitie werd opgeroepen om de hulpdiensten te ondersteunen. Een aantal relschoppers droeg bivakmutsen. Sommigen sloegen straatstenen kapot en gooiden de brokstukken naar agenten.

De rellen duurden tot vanochtend vroeg. "Uiteraard gaan we deze ochtend onderzoeken wat er nou precies is gebeurd", zegt de politiechef.

Een BBC-verslaggever was vanochtend in de straat waar de rellen plaatsvonden: