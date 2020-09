Bertens zat drie kwartier bij fysio na zege: 'Errani moet niet zeiken'

"Ik wilde eigenlijk lopend de baan af, maar de fysio zei dat ik moest gaan zitten. Toen wilde ik toch lopen, maar toen schoot de kramp in mijn linkerbeen."

De Zuid-Hollandse moest door verschillende krampaanvallen per rolstoel de baan verlaten en had hier naar eigen zeggen nog een halfuur last van. "Mijn lichaam trok het niet en ik zweette zoveel, maar ik voelde me op zich nog wel fris", aldus Bertens.

Voor Kiki Bertens komt een dag rust goed uit na haar gewonnen slijtageslag in de tweede ronde op Roland Garros. "Ik heb gedronken, gegeten en een ijsbad genomen. Ik voel me nu al een stuk beter dan toen ik de baan verliet", zei Bertens na haar partij.

Bertens kan nu nog niet zeggen in hoeverre de fysieke belasting gaat doorwerken in haar partij in de derde ronde tegen de Tsjechische Katerina Siniaková.

Het pakt voor Bertens goed uit dat haar deelname aan het dubbelspel met Svetlana Koeznetsova niet doorgaat, omdat de Russin zich terugtrok.

"Die rustdag komt me nu natuurlijk goed uit. De behandeling van mijn achillespeesblessure slaat in ieder geval goed aan. Daar gaat het niet aan liggen."

Errani boos op Bertens

Bertens haalde zich na de partij nog de woede op de hals van tegenstandster Sara Errani, die de Nederlandse beschuldigde van het simuleren van het fysieke ongemak tijdens de partij.

"Ik houd er niet van als iemand spelletjes met mij speelt", zei de Italiaanse. "Ze verliet de baan in een rolstoel en nu alles weer goed is, zit ze in het restaurant te eten."

"Het is niet leuk om te horen, maar ik neem dit niet persoonlijk op, want ik begrijp ook dat ze dit uit frustratie zegt. Ik weet hoe ik mij voelde", counterde Bertens. "Errani had de partij naar zich toe moeten trekken en moet niet zo op mij zeiken."

