Verkoop van Amsterdams afvalbedrijf mag niet doorgaan

De gemeente Amsterdam is voorlopig nog niet af van hoofdpijndossier afvalbedrijf AEB. De gemeente dacht met het Rotterdamse Afvalverwerking Rijnmond een koper voor de afvalverwerker te hebben gevonden, maar de toezichthouder blokkeert de deal.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt zou er een te machtig bedrijf ontstaan als de deal zou doorgaan. De combinatie zou uiteindelijk leiden tot hogere tarieven voor inwoners voor de verwerking van hun afval.

Dat betekent dat de gemeente Amsterdam voorlopig de enige eigenaar blijft van het afvalbedrijf. Het Rotterdamse bedrijf zou 450 miljoen betalen voor de overname.

'Heel vervelend'

Zo'n 16 procent van al het afval in Nederland wordt door AEB verwerkt, waarmee het de grootste vuilverbrander is. De gemeente moest in 2019 tientallen miljoenen in het bedrijf steken om het overeind te houden. In 2021 besloot de gemeente op zoek te gaan naar een partij die het bedrijf wil overnemen.

De Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig vindt het "heel vervelend" voor de werknemers van AEB dat de toekomst van het afvalbedrijf opnieuw onzeker is. Hij zegt het niet eens te zijn met de beslissing van de toezichthouder. Hij komt binnen een paar weken met een nieuw besluit over de toekomst van AEB.