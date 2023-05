Eerste NBA-finale ooit voor Denver Nuggets, play-offrecord voor Jokic

"Ik heb dit de afgelopen vijf jaar gezegd. Als we slecht of goed waren, we moeten niet opgeven", aldus Jokic. "Dat is wat ons vandaag lukte. In de tweede helft draaiden we de boel om en ging iedereen ervoor."

Aan de hand van Nikola Jokic wisten de Nuggets het tij te keren. De Serviër kwam uit op 30 punten, 14 rebounds en 13 assists. Dat was zijn 8ste triple-double in de play-offs, een NBA-record. Met nog 51,7 seconden te gaan zorgde Jokic met een lay-up voor de beslissende score.

De basketballers van Denver Nuggets hebben voor het eerst in de historie de NBA-finale bereikt. De ploeg won in de play-offs (best-of-7) ook het vierde duel met Los Angeles Lakers: 111-113.

LeBron James druipt af

LeBron James van de Los Angeles Lakers kon de afstraffing tegen de Nuggets moeilijk verkroppen en zaaide zelfs twijfels over zijn toekomst als speler.

"We zullen zien wat er gebeurt", zei de 38-jarige sterspeler van de Lakers. "Ik weet het niet. Ik heb veel om over na te denken, als ik eerlijk ben. Er is veel om over na te denken, over hoe basketbal voor mij persoonlijk zal doorgaan."

James liet eerder weten zijn carrière pas af te sluiten nadat hij een jaar met zijn zoon Bronny had samengespeeld in de NBA, wat op zijn vroegst in 2024 zou kunnen gebeuren.