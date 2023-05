Man in vrachtwagen rijdt in op barrières bij het Witte Huis, mogelijk met opzet

De politie in Washington heeft de bestuurder van een vrachtwagen aangehouden die op veiligheidsbarrières bij het Witte Huis was ingereden. Dat gebeurde gisteravond, plaatselijke tijd. Volgens de lokale autoriteiten wijst het eerste onderzoek erop dat er mogelijk opzet in het spel was.

Op beelden is te zien dat de grote bestelbus op Lafayette Square tegen een rij verkeerspaaltjes stilstaat, achteruit rijdt en opnieuw tegen de paaltjes knalt. Getuigen verklaren tegen de televisiezender WUSA dat de man zeker twee keer tegen de barrières reed.

Na de klap zou de achterklep van de vrachtwagen zijn opengegaan. Het is niet bekend of de bestuurder wapens bij zich had. Wel is op beelden van persbureau Reuters te zien dat een agent een nazivlag uit de bus haalt en op straat legt.