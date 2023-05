WK-held Noppert staat na donkere periode voor rentree: 'Als klein kind op het veld'

De doelman heeft de knop weer omgezet en richt zich op zijn huidige club. "Het is een heel mooie club. Het is mijn club", zegt Noppert over Heerenveen. De club waar hij in de jeugd speelde en nu, na vele omzwervingen, dient als eerste keeper.

Het was overigens wel even schrikken toen de keeper maandag op de training met een bebloed gezicht verzorgd moest worden, maar de schade viel mee. "Ik kreeg een tikkie op mijn neus, maar goed dat hoort bij het keepersvak", aldus de nuchtere Noppert.

Toch ligt het niet in de aard van de doelman om te klagen. Hij is allang blij dat hij sinds drie dagen weer volledig mee kan trainen met zijn club sc Heerenveen. De liesblessure duurde hem veel te lang. "Er was heel lang geen licht aan het einde van de tunnel. Nu sta ik weer als een klein kind op het veld. Ik kan weer beoefenen wat ik zo leuk vind."

De doelman is weer volop aan het trainen en hoopt nog in actie te komen als Heerenveen de play-offs haalt. - NOS

Noppert is in gesprek met Heerenveen om te kijken of hij zijn in 2024 aflopende contract gaat verlengen. Maar hij zegt er eerlijk bij dat hij ook wil kijken waar zijn plafond ligt. "Iedereen heeft de ambitie om zo hoog mogelijk te spelen", zegt de inmiddels 29-jarige keeper.

De inwoner van Marum is niet het type om de wedstrijden van het WK terug te kijken. "Wat ik heb meegemaakt, interesseert me even niet, Ik ben alleen bezig met fit worden", zegt de doelman, die Oranje nog zeker niet uit zijn hoofd heeft gezet.

'Fijne wisselwerking'

Hij heeft nog geregeld contact met spelers als Virgil van Dijk en Nathan Aké. Maar ook met de medische staf en de keeperstrainer van Oranje. "Het is heel menselijk dat ze vragen hoe het met je gaat. Er is een fijne wisselwerking."

Noppert wil er alles aan doen om dit seizoen nog in actie te komen. Dat zal dan waarschijnlijk moeten gebeuren in de play-offs. Om die te bereiken moet zijn team zondag een goed resultaat halen. "Dat hebben we zelf in de hand", zegt Noppert.

Heerenveen speelt thuis tegen Go Ahead Eagles en is bij winst zeker van plek acht die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.