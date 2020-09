'Stand back and stand by': euforie bij Proud Boys na uitspraak Trump

Het antwoord dat daarop volgde was "stand back and stand by", oftewel "houd jullie gedeisd en blijf paraat":

Onder meer rassenrelaties en de anti-racismeprotesten kwamen bij het debat ter sprake. Moderator Chris Wallace vroeg of president Trump afstand wilde nemen van gewelddadige milities en te verklaren dat ze moeten stoppen met geweld. De president zei daarop dat hij bereid is om alles te doen en dat hij vooral vrede wil. Vervolgens vroeg Trump om een voorbeeld van zo'n groep, waarna Biden de Proud Boys noemde.

Het tumultueuze televisiedebat tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden blijft de gemoederen in de VS bezighouden. De confrontatie tussen de twee wordt omschreven als fel en chaotisch, waarbij met name Trump voortdurend zijn rivaal probeerde te ontregelen. Binnen de kringen van Proud Boys, een rechtsextremistische organisatie in de Verenigde Staten, heerst sinds het debat een opgetogen gevoel.

Veel Proud Boys-leden reageerden vrijwel onmiddellijk in afgesloten groepen op sociale media enthousiast. Ze noemden de uitspraak daarin historisch en "een stilzwijgende goedkeuring voor hun gewelddadige acties", volgens The New York Times.

Mannenbeweging

De Proud Boys zijn een extreemrechtse en neofascistische beweging die zichzelf omschrijft als 'een pro-Westerse en broederlijke organisatie'. De groep bestaat aan uit mannen, die openlijk (politiek) geweld steunen. Ze zijn tegen immigratie, voor de wapenwet en staan voor de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Ook in Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn Proud Boys-groepen actief.

De beweging is in 2016 opgezet door Gavin McInnes, een van de oprichters van Vice Media. Twee jaar later stapte hij uit de groep, naar eigen zeggen omdat het geweld zich in veel gevallen richtte op ras en hij zich vooral hard wilde maken voor de 'westerse waarden'. McInnes heeft de groep vernoemd naar het lied Proud of Your Boy uit de Disney-film Aladdin.

Bij de zogenoemde Unite the Right-rally in Charlottesville in augustus 2017 kregen de Proud Boys meer bekendheid. Die betoging, waar destijds veel neonazi's op afkwamen, liep uit de hand. Een vrouwelijke tegendemonstrant kwam om het leven toen een rechtsextremistische betoger in een auto inreed op de menigte. Ook viel er een aantal zwaargewonden.

'Haatgroep'

Het Southern Poverty Law Center (SPLC), een Amerikaanse organisatie die racistische groepen in kaart brengt, noemt de Proud Boys een haatgroep, die bekendstaat als 'anti-islam en vrouwonvriendelijk'. Voor die classificatie hebben de Proud Boys het SPLC aangeklaagd.

Hoewel veel mensen de beweging tot alt-right rekenen, ontkennen ze zelf elke connectie.