Wekdienst 23/5: Politie zoekt in Algarve naar Madeleine McCann • Debat over pensioenstelsel

We beginnen met het weer. Een noordenwind voert koelere lucht naar ons land waardoor de temperatuur een stuk lager is dan voorgaande dagen. Het wordt 14 tot 17 graden, maar het voelt door de koele lucht frisser aan.

Goedemorgen! In de Algarve in Portugal wordt vandaag verder onderzoek gedaan naar de verdwijning van Madeleine McCann, en de Eerste Kamer debatteert verder over het pensioenstelsel.

Wat heb je gemist?

Burgemeesters krijgen de wettelijke bevoegdheid om huizen te sluiten, bijvoorbeeld als er kans is op een aanslag of als er wapens in de woning zijn gevonden. De Tweede Kamer stemt vandaag in met een wetsvoorstel, dat regelt wanneer een burgemeester bewoners tijdelijk uit huis mag zetten.

Ook nu al kunnen burgemeesters panden sluiten als er een explosie of beschieting is geweest of als er groot gevaar dreigt voor bewoners of de buurt. Bij huizen gaat dat op basis van een noodbevel.

Deze sluitingen houden niet altijd stand bij de rechter, omdat er dan sprake moet zijn van ernstige overlast in de woning zelf. Burgemeesters wilden daarom duidelijkere regels wanneer zij de bewoners tijdelijk mogen wegsturen.