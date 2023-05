Brazilië roept noodtoestand uit na opduiken vogelgriep

Vorige week werd de H5N1-variant van het vogelgriepvirus voor het eerst ontdekt in Brazilië. Inmiddels zijn er acht gevallen bekend: bij zeven wilde vogels in de deelstaat Espírito Santo werd het virus gevonden, in de deelstaat Rio de Janeiro bleek één vogel positief.

Brazilië heeft een noodtoestand uitgeroepen in verband met het opduiken van een zeer besmettelijke en ziekmakende variant van het vogelgriepvirus in het land. De regering spreekt van een "zoösanitaire noodtoestand", die zeker 180 dagen geldt. Er worden onder meer noodcentra opgezet, waarvandaan geprobeerd zal worden verspreiding van het virus tegen te gaan.

De vogelgriep komt van nature voor bij wilde vogels, maar die werden er aanvankelijk niet ziek van. Toen het virus in pluimvee terechtkwam, is het echter gemuteerd tot de ziekmakende H5N1-variant. Vanwege de grootschaligheid van de pluimveehouderij kon de variant zich van daaruit snel verspreiden. En uiteindelijk is H5N1 van het pluimvee weer op wilde vogels overgesprongen, die het wereldwijd verspreiden.

Deze variant van het vogelgriepvirus woedt al tijden door Europa, dat de grootste en langste vogelgriepgolf ooit doormaakt. Wilde vogels sterven sinds oktober 2021 op grote schaal en tal van Europese pluimveebedrijven zijn geruimd.

In Brazilië werd bezorgd gekeken naar de situatie in Europa. Het land exporteert voor bijna 10 miljard dollar aan kippenvlees per jaar, waarmee Brazilië de grootste exporteur van kip ter wereld is. Een grote uitbraak van het virus kan de Braziliaanse economie dus hard treffen.

Net als in Europa benadrukken de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten dat het vogelgriepvirus niet ongevaarlijk is voor de mens, maar dat het virus nog niet vaak is overgedragen van dier op mens. Wel is ook daar de vrees dat het virus verder muteert en daarna makkelijker overslaat op mensen.

Nieuwsuur deed afgelopen weekend verslag van de risico's van vogelgriep voor mensen. Hoe groot is de stap naar een besmetting bij mensen?