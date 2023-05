Kassencomplex Etten-Leur verwoest door grote brand

In Etten-Leur heeft een grote brand vannacht een flink deel van een kassencomplex verwoest. Een derde van het complex ging verloren, meldt de brandweer. "Gelukkig is het grootste deel van het complex behouden gebleven." Niemand raakte gewond. De oorzaak is nog niet bekend.

De brand in de Brabantse plaats, die zich volgens de brandweer "razendsnel" uitbreidde, ontstond rond 00.30 uur en de rook trok ook naar bewoond gebied toe. Om voldoende bluswater te hebben, werden extra voertuigen ingezet. Rond 01.15 uur leek het uitbreidingsgevaar van de grote brand kleiner geworden en rond 02.00 uur was het vuur onder controle.

Bij het opmaken van de schade bleek dat op een deel van de afgebrande kassen zonnepanelen lagen. Restanten van de panelen zijn tot maximaal 500 meter van de brand in de weilanden terechtgekomen, meldt de brandweer.

"De restanten zijn niet giftig en kunnen gewoon opgepakt en bij restafval weggegooid worden. Liefst met beschermende handschoenen, omdat het materiaal scherp kan zijn en er mogelijk roetdeeltjes aan kleven", schrijft de brandweer, die wel waarschuwt dat grazende dieren beter niet met de restanten in aanraking kunnen komen, omdat ze scherpe deeltjes kunnen inslikken.