Schrijfster eist extra geld van Trump vanwege 'lasterlijk commentaar' op misbruikzaak

De Amerikaanse schrijfster E. Jean Carroll, aan wie Donald Trump een schadevergoeding van 5 miljoen dollar moet betalen vanwege seksueel misbruik, wil nog meer geld zien van de oud-president. Een jury in Manhattan oordeelde onlangs in een civiele zaak dat Trump Carroll in de jaren 90 seksueel heeft misbruikt. Trump reageerde de dag erna bij CNN dat ze een halve gare is die het hele verhaal verzonnen heeft, en dat er in de zaak is gesjoemeld.

Carroll heeft nu een nieuwe klacht ingediend tegen Trump. Haar advocaten eisen dat het bedrag dat haar is toegewezen verhoogd wordt vanwege Trumps reactie bij de nieuwszender en op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social. "Trumps lasterlijke commentaar na de uitspraak toont aan hoe diep zijn haat tegenover Carroll zit", schrijven haar advocaten. "Dit gedrag is reden om een zeer substantiële schadevergoeding uit te keren."

Het precieze bedrag is niet bekend, maar internationale media, waaronder de persbureaus AP en Reuters, schrijven dat het gaat om minstens 10 miljoen dollar bovenop het al toegewezen bedrag.

'Wanhopige poging'

De extra schadevergoeding zou Trump moeten afschrikken om Carroll verder te belasteren, redeneren haar advocaten. "Het zou de juryuitspraak en ons rechtssysteem bespotten als hij maar kan blijven doorgaan met het herhalen van dezelfde lasterlijke verklaringen", aldus advocaat Roberta Kaplan.

Trump en zijn advocaten bestrijden dat het misbruik in de paskamer van een luxewarenhuis ooit heeft plaatsgevonden. Ze zijn in beroep gegaan tegen de juryuitspraak. Wat zijn advocatenteam betreft had de schadevergoeding überhaupt niet toegewezen mogen worden, laat staan het extra bedrag dat de schrijfster nu eist vanwege Trumps commentaar bij CNN.

"We zijn voornemens om ons fel te verzetten tegen deze motie, die we zien als niets meer dan een wanhopige laatste poging van Carroll om deze zaak te frustreren", reageert Trumps advocaat Alina Habba.