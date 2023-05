Politie beëindigt bezetting Wageningen Universiteit door klimaatactivisten

De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een bezetting van een gebouw van Wageningen University & Research (WUR). Klimaatactivisten hadden een gebouw van de universiteit bezet en een deel was van plan om er de nacht door te brengen.

Rond 00.30 uur werd de overgebleven vijftien activisten gevraagd het gebouw te verlaten. Een deel van hen gaf volgens actiegroep End Fossil: Occupy! gehoor aan de oproep. Anderen zouden naar buiten zijn gesleept door de politie. Niemand is aangehouden.

De klimaatactivisten hadden sinds gisterochtend een vleugel bezet van het Forum-gebouw, waar ook de universiteitsbibliotheek zit. Ze eisten onder meer dat de universiteit de banden verbreekt met de fossiele industrie. In het gebouw waren spandoeken opgehangen.

'Actievoerders wilden geen gesprek'

De WUR schrijft in een verklaring op de eigen website dat er gedurende de dag meermaals is gesproken met de demonstranten. Ook rector magnificus Arthur Mol en decaan Arnold Bregt spraken met de demonstranten. "Een uitnodiging om na vandaag over hun eisen verder in gesprek te gaan, werd afgeslagen", aldus de universiteit na afloop van de ontruiming.

De groep zou zijn gewaarschuwd dat het pand om 23.00 uur leeg moest zijn. Een handvol actievoerders zou rond die tijd zijn vertrokken. Op verzoek van de WUR zijn de laatste vijftien daarna door de politie naar buiten geleid, is te lezen in de verklaring van de universiteit.

Een woordvoerster van de actiegroep zegt tegen persbureau ANP dat veel actievoerders in tranen waren en dat agenten "heel hard getrokken" hebben bij de ontruiming.