Staakt-het-vuren Sudan begonnen na zware bombardementen

In Sudan is een nieuw staakt-het-vuren van start gegaan, al waren er meteen al berichten over overvliegende gevechtsvliegtuigen en hier en daar gevechten die nog doorgaan. De strijdende partijen kwamen zaterdag een wapenstilstand van een week overeen. De Verenigde Naties roepen het Sudanese leger en de RSF-militie op om zich daaraan te houden, ook omdat de strijd dreigt te ontaarden in een langdurig etnisch conflict.

Kort voor het begin van het staakt-het-vuren waren de gevechten nog hevig. Het Sudanese leger voerde zware luchtaanvallen uit op RSF-doelen in de hoofdstad Khartoem. Hoewel er dus ook na het begin van de wapenstilstand meldingen waren van gevechtsvliegtuigen boven Khartoem en nog wat gevechten op een paar plekken, lijken er tot nu toe nog geen grote schendingen van het bestand te zijn.

De wapenstilstand van maandagavond is de vijfde poging om de wapens in Sudan te laten zwijgen sinds het conflict op 15 april losbarstte. Eerdere pogingen hielden niet lang stand, maar de hoop is dat dat nu anders is. Dit is het eerste staakt-het-vuren dat officieel uit is onderhandeld met de strijdende partijen en met hulp van de Verenigde Staten en Saudi-Arabië.

1,1 miljoen vluchtelingen

Vlak voor het staakt-het-vuren begon, gaf de RSF een audiobericht vrij van de leider van de militie, generaal Hemedti. "We zullen ons niet terugtrekken voordat we een einde hebben gemaakt aan deze coup", verzekerde hij zijn aanhangers. Ook dankte hij Saudi-Arabië en de Verenigde Staten.

Door de strijd in Sudan zijn in ruim een maand tijd bijna 1,1 miljoen mensen op de vlucht geslagen, van wie er nu ongeveer een kwart miljoen in buurlanden terecht zijn gekomen. Gevreesd wordt dat de spanningen - soms ook etnisch van aard - overslaan naar de toch al instabiele regio.

Darfur

Volker Perthes, de gezant van de Verenigde Naties voor Sudan, zegt bezorgd te zijn over de etnische dimensie van het conflict. Hij merkt die spanningen vooral op in de westelijke regio Darfur, waar in de jaren 2000 een bloedig conflict woedde tussen het Sudanese leger en Arabische milities aan de ene kant en niet-Arabische opstandelingen aan de andere kant.

De gezant van de VN wijst erop dat de strijd in El Geneina, de hoofdstad van West-Darfur, al leidde tot etnisch geweld. Lokale stammen pakten de wapens op om zichzelf te beschermen. Zo'n 450 burgers kwamen om het leven, aldus Perthes. "Huizen, markten en ziekenhuizen werden geplunderd en een VN-terrein werd leeggeroofd."