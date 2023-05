Rijksmuseum krijgt grootste particuliere schenking ooit van anonieme donateur

Een anonieme donateur heeft het Rijksmuseum in Amsterdam 12,5 miljoen euro geschonken voor beeldententoonstellingen in de tuin. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Het is de hoogste particuliere geldschenking ooit aan het Rijksmuseum, dat voor een derde van zijn inkomsten afhankelijk is van partners, fondsen en particuliere instellingen.

De schenker, die anoniem wil blijven, steunt de tentoonstelling in de historische tuinen al sinds 2013. Sindsdien zijn er elk jaar vrij toegankelijke exposities van kunstenaars te zien, zoals werken van Louise Bourgeois, Giuseppe Penone en Barbara Hepworth. Vanaf vrijdag zijn er acht werken van de Britse landschapskunstenaar Richard Long te zien

Volgens het museum vindt de donateur het belangrijk dat de tuinen vrij toegankelijk blijven en is dat mede door deze schenkingen mogelijk. Eerder schonk de weldoener - naar verluidt een liefhebber van natuur- ook al zo'n 700 tekeningen en aquarellen van dieren en planten. Ook was hij betrokken bij de tentoonstelling Onderkruipsels, over de veranderende manier waarop de kunst en de wetenschap kijken naar insecten.