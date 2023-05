Internationale boksfederatie IBA schorst Nederlandse bond

Nederland is door de internationale boksfederatie IBA geschorst vanwege de deelname aan de net opgerichte organisatie World Boxing.

World Boxing staat onder leiding van Boris van der Vorst, de voorzitter van de Nederlandse boksbond, en hij strijdt met de oprichting van zijn organisatie voor het behoud van de olympische status van het boksen.

Naast Nederland hebben ook Nieuw-Zeeland, Duitsland en Zweden zich aangesloten bij World Boxing. Ook die landen zijn door IBA geschorst. De Verenigde Staten stapte zelf op bij IBA.

Bestuurlijke en financiële perikelen

IBA staat onder leiding van de Rus Oemar Kremlev en is sinds 2019 al geschorst vanwege bestuurlijke en financiële perikelen. Hierdoor nam het internationaal olympisch comité (IOC) de verantwoordelijkheid op zich voor de wedstrijden en in het olympische traject.

IBA zorgde eerder deze maand voor ophef door tijdens de WK in Tasjkent geen sportjournalisten toe te laten van de Duitse zenders ARD en ZDF, die zich kritisch hadden uitgelaten over de situatie in de bokswereld.

De IBA wordt gefinancierd door het Russische energiebedrijf Gazprom en besloot afgelopen najaar om boksers uit Rusland en Belarus weer toe te laten tot internationale competities.

Door de aanhoudende chaos is de sport voorlopig van het programma gehaald voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het IOC neemt, net als bij voorbije Spelen in Tokio, de organisatie van het boksen voor de Spelen van 2024 in Parijs voor zijn rekening.