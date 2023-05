Turkse afgevallen presidentskandidaat Ogan maakt steun voor Erdogan bekend

De afgevallen Turkse presidentskandidaat Sinan Ogan heeft bekendgemaakt president Recep Tayyip Erdogan te steunen bij de tweede stemronde van de presidentsverkiezingen. Die vindt zondag 28 mei plaats. De nationalistische Ogan werd derde in de eerste ronde van de Turkse presidentsverkiezingen.

Ogan kreeg tijdens de eerste ronde 5,2 procent van de stemmen. Erdogan kreeg 49,5 procent van de stemmen. Daarmee kreeg hij meer stemmen dan oppositiekandidaat Kemal Kiliçdaroglu, op wie 45 procent van de kiezers stemde. Om te kunnen winnen is een absolute meerderheid nodig. Er was daarom een tweede stemronde nodig.

De belangrijkste reden voor zijn steun is het feit dat Erdogan een meerderheid heeft in het parlement, zegt Ogan. Daarnaast kon de partij van Kiliçdaroglu hem niet overtuigen van een toekomstperspectief.

Overwinningspartij

Omdat de verschillen tussen het aantal kiezers dat op Erdogan en Kiliçdaroglu stemden relatief klein waren, kan de steun van Ogan bepalend zijn.

Dat Ogan zijn steun voor Erdogan heeft uitgesproken, betekent overigens niet dat kiezers die in de eerste ronde op Ogan gestemd hebben, nu automatisch voor Erdogan zullen kiezen. Ogan werd gesteund door de Overwinningspartij. De leider van die partij, Ümit Özdag, liet weten dat het standpunt van Ogan niet het standpunt van de partij is. Hij zei daarbij morgenochtend met een aankondiging te komen.

Onder Turkse Nederlanders was de zittende president Erdogan populairder dan in Turkije zelf. Ruim twee op de drie kiezers in Nederland stemden op Erdogan.