Newcastle met Botman na 20 jaar terug in Champions League, Leicester pakt strohalm

Newcastle United speelt volgend seizoen in de Champions League. Een punt tegen Leicester was voldoende om minimaal als vierde te eindigen en dus deelname aan het miljardenbal af te dwingen. Het is voor het eerst in twintig jaar dat de club deelneemt aan de Champions League. Leicester City houdt nog een kleine kans om zich te handhaven in de Premier League. Met kunst en vliegwerk haalde de ploeg een punt in Newcastle: 0-0. Newcastle vierde een bescheiden feestje, toch was er ook teleurstelling bij de ploeg van Sven Botman, want bij winst was ook plek drie al zo goed als zeker geweest. Nu kan het Manchester United van Erik ten Hag en Wout Weghorst die nog overnemen.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Newcastle had moeite om door de verdediging van Leicester te komen. Pas na 22 minuten was er voor het eerst een schot op doel. Elliot Anderson schoot van net iets buiten de zestienmeter, maar zijn uithaal was een makkelijke prooi voor doelman Daniel Iversen. Kansen waren er in de beginfase niet. Kaarten wel. Bruno Guimarães en Alexander Isak kregen een gele kaart na harde overtredingen. Na 40 minuten bezweek Leicester alsnog bijna onder de druk. Na een kopbal van Callum Wilson was er een ouderwetse scrimmage waar de bal via de paal en Wilfred Ndidi weggewerkt kon worden.

Sven Botman had een basisplaats bij Newcastle - Reuters

Drie minuten later redde de paal Leicester opnieuw. Miguel Almirón volleerde de bal op het aluminium en Alexander Isak knalde de bal in de rebound wild over. Zo haalde de ploeg die in 2016 kampioen werd de rust met 0-0. In de tweede helft bleef het beeld hetzelfde. Newcastle probeerde door de blauwe muur heen te spelen, Leicester kwam nauwelijks aan de bal.