Onrust in Suriname na cyanide-lek, water grootste stuwmeer verontreinigd

In Suriname is de onrust groot na een ongeluk met giftige cyanide. De stof is recentelijk in het stuwmeer terechtgekomen, toen een boot met vijftien zakken met zogeheten ijzercyanide omsloeg.

Cyanide is een giftige chemische stof die wordt gebruikt bij goudwinning. Officieel mogen de twee grote multinationals die in Suriname actief zijn het in de goudwinning gebruiken. Dat doen ze onder uiterst strenge veiligheidsprotocollen. Maar ook steeds meer particuliere Chinese goudzoekers gebruiken cyanide.

Er is in Suriname verder een levendige informele goudwinning in het afgelegen binnenland, waar maar weinig mensen wonen. Naar schatting honderdduizend goudzoekers, onder wie veel Brazilianen maar ook Chinezen, zoeken in de Surinaamse jungle naar goud.

Milieuorganisatie ProBios ontdekte in 2018 al dat vooral Chinese goudzoekers in de informele sector gebruikmaken van het levensgevaarlijke cyanide. Ze kunnen het probleemloos importeren, omdat ijzercyanide van het Chinese merk Jin Chan legaal kan worden ingevoerd en op zich niet giftig is. Ook de cyanide die nu in het water is beland, kwam van dat bedrijf.

De stof wordt pas actief en giftig na een chemisch proces, waarin het wordt blootgesteld aan zonlicht. Zo wordt het gebruikt om goud op te lossen bij de goudwinning. In de goudmijnen wordt een soort vijver gebouwd, bekleed met plastic, waarin de chemicaliën worden rondgepompt en blootgesteld aan zonlicht.

Eerst wegkijken, nu actie

Ondanks waarschuwingen van milieuorganisaties over de gevaren, werd zowel door de vorige regering van president Bouterse als door de huidige regering van president Santokhi weggekeken. De belangen in de goudsector zijn groot. Veel hooggeplaatste Surinamers hebben aandelen in goudwinning of beheren zelf concessies. Van vicepresident Brunswijk is bekend dat hij meerdere goudconcessies in handen heeft.

Maar nu er door het ongeluk met de boot een natuurramp dreigt, slaat iedereen alarm. Per direct heeft de regering het gebruik van cyanide in de goudwinning verboden. Ondertussen worden milieuorganisaties platgebeld door bezorgde bewoners en instanties. Want hoe ernstig is de situatie? En wat zijn die groene chemische slierten in het water die op verschillende plaatsen in het land opduiken?

Filmpjes van dode vissen, dode kippen en kinderen die plotseling buikpijn krijgen worden gedeeld op sociale media. Uit laboratoriumtesten van water van rond de rampplek blijkt dat het cyanidegehalte 1600 keer hoger ligt dan de internationale norm voor drinkwater. Op andere plekken, verder weg van waar het ongeluk gebeurde, wordt juist amper iets aangetroffen. Dat draagt bij aan de onzekerheid.