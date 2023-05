FC Eindhoven verrast Almere City met zege bij start nacompetitie

De nacompetitie met als inzet een plaats in de eredivisie van volgend seizoen is van start gegaan met een 1-0 thuiszege van FC Eindhoven, dat in de Keuken Kampioen Divisie als achtste was geëindigd, op Almere City, de nummer drie in de reguliere competitie achter de promovendi Heracles Almelo en PEC Zwolle.

FC Eindhoven, dat als EVV Eindhoven van de partij was in het allereerste eredivisieseizoen 1956/1957 en in de jaren zeventig ook nog twee jaar op het hoogste niveau speelde, had de eerste speldenprikken in huis. Charles-Andreas Brym scoorde zelfs, maar deed dat in buitenspelpositie.

Veel meer opwinding bood de eerste helft niet, al verloor Almere City wel aanvoerder Damian van Bruggen. Hij kwam na een kopduel niet lekker neer en greep onmiddellijk naar de zij.

Pijnlijke kaak

Kort na rust moest ook Eindhoven na een ongelukkig voorval wisselen. Doelman Nigel Bertrams kreeg de knie van Almere-invaller Rajiv van La Parra tegen zijn hoofd en verliet het veld met een pijnlijke kaak.