Exclusief Belgisch abdijbier in Nederlandse slijterij na 'woekerpraktijken'

Als het aan de monniken ligt die er wonen, wordt het bier van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren binnenkort niet meer voor woekerprijzen doorverkocht op de Nederlandse markt. De broeders gaan hun bier vanaf volgende maand zelf verkopen bij Nederlandse "onafhankelijke" slijterijen, om illegale handel tegen te gaan.

Hoewel de abdij volledig afhankelijk is van de inkomsten uit de verkoop van het eigen bier, blijft de productie beperkt. In ongeveer 50 dagen wordt er in totaal 7500 hectoliter bier gebrouwen. Daarvan zal op jaarbasis ongeveer 790 hectoliter, zo'n 240.000 flesjes bier, naar Nederland worden geëxporteerd.

Buitenlandse bezoekers van de abdij en bierbrouwerij konden tot nu het bier kopen bij de abdij. En soms werd dat vervolgens weer voor zeer hoge prijzen doorverkocht. "Deze woekerpraktijken staan lijnrecht tegenover de waarden van de monnikengemeenschap. De broeders willen namelijk dat zo veel mogelijk mensen van hun trappistenbieren kunnen genieten voor een normale, eerlijke prijs", meldt de abdij.

Goede doelen

Het plan met de Nederlandse slijterijen is een proef van minimaal een jaar. De eerste flesjes van de soorten Blond, 8 en 12 moeten vanaf 18 juni verkrijgbaar zijn. Voor Belgische liefhebbers van Trappist Westvleteren verandert er niets. Zij kunnen het bier online reserveren en afhalen bij de abdij of het thuis laten bezorgen.

De opbrengst van het bier is bedoeld voor het levensonderhoud van de monniken, het loon van de mensen die in de abdij werken en voor onderhoud van het klooster zelf. Wat overblijft, gaat naar goede doelen.