Onrust door aanvallen 'Oekraïense' saboteurs in Russische regio Belgorod

Een gecrashte helikopter, beschietingen en geschrokken uitroepen in filmpjes: op sociale media gaan verschillende beelden rond van militaire ontwikkelingen in de Russische regio Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne achter de aanvallen zit, maar Oekraïne wijst naar Russische milities.

Volgens Vjatsjeslav Gladkov, de gouverneur van de regio, is een Oekraïense sabotage- en verkenningsgroep het district Grajvoron binnengedrongen en wordt er sinds vanochtend gevochten in de regio Belgorod door de Oekraïense strijdkrachten. Gladkov schreef dat in een bericht op Telegram.

De gouverneur meldde later in een livestream dat er bij de aanvallen acht mensen gewond zijn geraakt. Er zouden geen doden gevallen zijn. Ook zouden drie huizen, een kantoor en een kleuterschool beschadigd zijn.

Vanwege de aanvallen kondigde Gladkov speciale "anti-terrorismemaatregelen" aan, zoals het controleren van identiteitsbewijzen. Volgens de gouverneur hebben de meeste mensen in het district Grajvoron inmiddels hun huis verlaten.

Ook Kremlinadviseur Dmitri Peskov wijst naar Oekraïne en spreekt over een "Oekraïense sabotagegroep", meldt het Russische staatspersbureau Ria Novosti. Volgens Peskov probeert Oekraïne met de aanvallen de aandacht af te leiden van Bachmoet.

Russische milities

Maar op hun eigen Telegramkanaal eist een groep die zichzelf het Russische Vrijwilligerskorps (RVK) noemt de aanvallen op. En ook de Oekraïense inlichtingendiensten wijzen naar Russische milities.

Het RVK zou niet de enige groep zijn die actief is in de regio. Een groep die zichzelf het 'Vrijheid van Rusland-legioen' noemt, plaatste vandaag een video waarin Russen werden opgeroepen "hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst". De groep werd kort na de inval van Rusland opgericht en schreef toen in een manifest het regime van Poetin omver te willen werpen. Ook vandaag zette de groep zich weer af tegen Verenigd Rusland, de partij die Poetin steunt.

Ook het Vrijheid van Rusland-legioen berichtte actief op hun Telegramkanaal gedurende de dag. Zo meldde de groep samen met het RVK verschillende plekken in de regio te hebben bevrijd.

In een van de video's die de groep vandaag op Telegram plaatste, zijn twee mannen in militaire kleding te zien, terwijl er op de achtergrond beschietingen te horen zijn. "Het nieuws uit de velden van Belgorod laat niet lang op zich wachten."

'Ondergrondse guerrillagroepen'

Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky, Mychajlo Podoljak, laat weten dat Oekraïne de ontwikkelingen weliswaar met interesse volgt, maar er niet bij betrokken is. "Zoals u weet, worden tanks verkocht in elke Russische militaire winkel en zijn er ondergrondse guerrillagroepen die bestaan uit Russische burgers", tweette Podaljak.

Het Oekraïense nieuwsmedium Suspilne meldt echter dat een woordvoerder van de Oekraïense veiligheidsdiensten, Andri Joesov, heeft gezegd dat het RVK en het Vrijheid van Rusland-legioen een operatie uitvoeren in Belgorod om een "veiligheidsstrook te creëren" om Oekraïense burgers te beschermen. De operatie zou door uitsluitend Russische burgers worden uitgevoerd. Tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN zei hij daarna dat de groepen wel "onderdeel van defensie- en veiligheidstroepen" zijn, maar in Rusland als onafhankelijke entiteiten opereren.

Het is niet de eerste keer dat het RVK een aanval op Russisch grondgebied opeist. Eerder dit voorjaar waren er aanvallen in Brjansk, waarbij veel onduidelijk bleef, maar waar het RVK uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor opeiste. De groep werd in maart dit jaar als 'terroristische organisatie' bestempeld door het Russische Hooggerechtshof. De beelden die rondgingen op sociale media leidden toen tot onrust onder de Russische bevolking.

Ook toen ontkenden de Oekraïense autoriteiten betrokken te zijn bij de aanvallen. De leider van het RVK, de extreemrechtse Denis Kapoestin, vertelde toen in een interview aan de Financial Times dat de acties wel degelijk waren afgesproken met de Oekraïense autoriteiten.