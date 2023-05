Tien punten mindering voor sjoemelend Juventus, mislopen Champions League dreigt

Juventus heeft in het hoger beroep alsnog een straf van tien punten in mindering gekregen wegens financiële malversaties. Dat maakte de Italiaanse voetbalbond maandagavond bekend. Het ging in eerste instantie om vijftien strafpunten. Die kreeg de Italiaanse voetbalclub weer terug in afwachting van het hoger beroep. Door de puntenvermindering zakt Juventus, tot vandaag de nummer twee van de ranglijst, in één klap weg uit de topvier in de Serie A. Deelname aan de Champions League volgend seizoen hangt daardoor aan een zijden draadje. De club kan overigens ook tegen deze straf nog in hoger beroep gaan.

Stand Serie A - NOS

Gesjoemel De Italiaanse recordkampioen (36 landstitels) heeft volgens de rechter gesjoemeld met transfersommen en spelerswaarden. Het meest spraakmakende voorbeeld van het gesjoemel was een ruildeal met FC Barcelona. Juventus verkocht Miralem Pjanic voor 72 miljoen euro aan de Spaanse club en haalde Arhur Melo voor 60 miljoen euro terug. Beide transfersommen waren ver boven de marktwaardes van de spelers. Met de hoge transfersom kon Juventus voldoen aan de UEFA-regels van financial fairplay. De club heeft steeds ontkend dat het bewust de regels overtrad en ging dan ook in hoger beroep. De hoogste sportrechter gaf de club vandaag slechts voor een deel gelijk met de iets lagere straf. Vanavond komt Juventus overigens nog in actie. Er staat in de Serie A een uitwedstrijd tegen Empoli op het programma. Schorsingen In de geruchtmakende zaak werden ook elf huidige en oud-bestuursleden van de club geschorst. Oud-voorzitter Andrea Agnelli was voor twee jaar uitgesloten van alle functies in de voetballerij en die straf is blijven staan. Ook aan de schorsing van drie anderen werd niets veranderd.

Andrea Agnelli en Pavel Nedved - EPA