Roep om actie na racisme rond Vinícius, maar daadkracht ontbreekt in Spaanse voetbal

Het Spaanse voetbal is opnieuw verwikkeld in een racismedebat nadat Real Madrid-spits Vinícius Júnior dit weekend voor de zoveelste keer het mikpunt van racisme is geworden. De Spaanse voetbalbond spreekt van "een probleem van gedrag, opvoeding en racisme". Real Madrid is naar de rechter gestapt. Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, wil dat er een onderzoek komt naar de racistische bejegeningen naar Vinícius Júnior. Zowel in Spanje als daarbuiten wordt schande gesproken over de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Topvoetballers als Kylian Mbappé steunen de Braziliaan, die tijdens de wedstrijd tegen Valencia voortdurend voor 'mono' (Spaans voor 'aap') werd uitgemaakt. Ook de Braziliaanse president Lula sprak zich uit over de kwestie. "Het is oneerlijk dat deze arme jongen, een van de beste voetballers ter wereld en zeker de beste van Real Madrid, in elk stadion waar hij komt beledigd wordt."

De trainer van Real Madrid gaat in op de racistisce beledigingen tegen zijn speler Vinícius Júnior tijdens de wedstrijd tegen Valencia. - NOS

Toch is het maar de vraag of de klacht van Real Madrid en de Spaanse bond zin heeft. Er zijn de de afgelopen twee seizoenen negen soortgelijke formele klachten ingediend wegens racistische haat tegen Vinícius, maar de meeste zaken zijn opgeschort door openbare aanklagers. Real Madrid-coach Carlo Ancelotti, die zondag overwoog om Vinícius uit de wedstrijd te halen nadat hij beledigd was, heeft twijfels of de misdragingen worden aangepakt. "Er zal niets gebeuren, want dit is al meerdere keren gebeurd in andere stadions en er is niets aan gedaan. Niets. We moeten deze situatie evalueren, want het is zeer ernstig."

Sportjournalist Edwin Winkels, kenner van het Spaanse voetbal "De Spaanse justitie treedt al jaren niet op tegen racisme in de Spaanse voetbalstadions. Het geeft supporters alle ruimte om straffeloos spreekkoren aan te heffen. Sinds een jaar of tien vallen zaken als geweld en discriminatie in de sport onder het Spaanse strafrecht. Het probleem is alleen dat er door de Spaanse justitie nul komma nul wordt opgetreden op het moment dat zich incidenten voordoen zoals zondag in Valencia." "Wat opvalt is dat de incidenten zich bijna altijd concentreren rond Vinícius. Zijn gedrag binnen de lijnen roept blijkbaar bij veel Spanjaarden een bepaalde reactie op. Dat is de laatste maanden alleen maar erger geworden. Zo erg als zondag in Valencia is het alleen nog nooit eerder geweest."