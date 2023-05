OM: verdachte schietpartij Zwijndrecht had moordplan

De man die ervan wordt verdacht dat hij eind januari op een parkeerplaats in Zwijndrecht zijn ex en haar moeder neerschoot, had volgens het Openbaar Ministerie een moordplan.

Bij de start van de strafzaak tegen Minh Nghia V. (49) in Rotterdam zei de officier van justitie genoeg bewijs te hebben om te kunnen spreken van moord.

Bijvoorbeeld omdat V. zijn ex de dag van de schietpartij een berichtje stuurde met de tekst: 'tot de dood ons scheidt'. Volgens het OM is er verder bewijs dat V. zijn wapen kort vantevoren had aangeschaft, net als de auto waar hij na afloop mee vluchtte.

V.'s ex (38) raakte zwaargewond en zit inmiddels in een rolstoel. Haar moeder (66) overleed ter plaatse tussen de auto's bij een winkelcentrum.

Volgens het OM had V. er moeite mee dat de relatie was verbroken. Hij wordt psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum, zei de rechter.

'Nooit de bedoeling'

V., die de bijnaam 'Lucky' heeft, was zelf niet aanwezig bij de pro-formazitting. Via zijn advocaat liet hij weten dat hij het "verschrikkelijk" vindt dat zijn ex er zo slecht aan toe is en dat het nooit de bedoeling is geweest om haar te verwonden.

De recherche vermoedt dat de man een "soort netwerk van helpers" had die hem uit handen van de politie hielpen te blijven. Ook dit werd besproken in de rechtszaal. Een iemand zou een wapen hebben geregeld en naar twee anderen wordt nog onderzoek gedaan.

De politie heeft vijf weken naar V. gezocht en loofde onder meer een beloning van 30.000 euro uit voor de gouden tip die zou leiden naar zijn vindplaats. Uiteindelijk werd hij eind februari in Schiedam gearresteerd. De beloning werd uitgeloofd aan twee tipgevers.