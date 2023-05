Drie Nederlandse alpinisten overleden door lawine in Zwitserse Alpen

In de Zwitserse Alpen zijn afgelopen vrijdag drie Nederlandse alpinisten omgekomen door een lawine. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV).

Zwitserse media melden dat het gaat om een 32-jarige en een 40-jarige Nederlandse man en een 30-jarige Nederlandse vrouw die in het kanton Bern woonde. Het ongeluk gebeurde zeer waarschijnlijk bij een beklimming van de 3754 meter hoge Grosshorn via de noordwand, schrijft de NKBV. De slachtoffers waren alle drie zeer ervaren klimmers en werkten ook als kliminstructeur in de Alpen.

De kantonpolitie in Bern was zaterdag begonnen aan een zoektocht. De drie werden gisteren dood aangetroffen.

Volgens NKBV-directeur Robin Baks hadden ze wel de top van de Grosshorn bereikt. "Maar vrij snel bij de afdaling zijn ze verrast door de lawine", zegt hij in het NPO-radioprogramma Nieuws en Co. De klimmers konden door hun ervaring goed inschatten of een afdaling verantwoord was, zegt Baks. "Maar je kunt risico's tot een minimum beperken, maar nooit helemaal uitsluiten."

De NKBV meldt dat de lichamen zijn geborgen en na identificatie worden gerepatrieerd naar Nederland. NKBV-voorzitter Peter Valkenburg noemt het ongeluk "een groot verlies voor onze vereniging. Niet alleen waren zij goede en ervaren alpinisten, maar vooral betrokken vrijwilligers en fijne mensen. Wij gaan ze missen".