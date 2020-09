Geen wereldbeker voor langebaanschaatsers en shorttrackers dit kalenderjaar

De schaatsers van de Jumbo-Visma-ploeg rijden hun rondjes in Thialf - ANP

De hoop bij de langebaanschaatsers en shorttrackers dat er ondanks de coronapandemie dit jaar toch begonnen zou kunnen worden met het wereldbekerseizoen, is vervlogen. De internationale schaatsunie ISU heeft besloten dat er dit kalenderjaar geen wedstrijden georganiseerd zullen worden. Afgelopen zomer werden de wereldbekerweekeinden voor de langebaanschaatsers in Polen, Noorwegen, de Verenigde Staten en Canada al geschrapt. Er werd gezocht naar een alternatief, bijvoorbeeld een serie wedstrijden in een 'bubbel' in Thialf in Heerenveen, maar daar ziet de ISU geen heil in.

Douwe de Vries over mislukt plan van schaatsbubbel: 'Behoorlijke tegenvaller' - NOS

"De ISU hanteert als uitgangspunt bij alle disciplines dat we er alles aan doen om schaatsers en fans internationale wedstrijden te bieden, maar veiligheid en gezondheid staan voorop", zegt ISU-voorzitter Jan Dijkema. "We gaan graag met de betrokkenen bekijken of het doorgang kan vinden begin 2021 afhankelijk van de situatie rondom de pandemie dan. Eveneens houden we het EK en WK langebaanschaatsen op de kalender."

De belangrijkste schaatswedstrijden, zoals Europese en de wereldkampioenschappen, staan altijd vanaf januari op het schema. Of die wedstrijden doorgaan, is nog niet bekend en wordt pas later besloten.