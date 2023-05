Armenië lijkt bereid de omstreden enclave Nagorno-Karabach op te geven

Armenië is onder voorwaarden bereid om de omstreden regio Nagorno-Karabach te erkennen als deel van Azerbeidzjan, mits de veiligheid van de etnisch Armeense inwoners van de enclave wordt gegarandeerd. Dat zei de Armeense premier Nikol Pasjinjan op een persconferentie in de Armeense hoofdstad Jerevan, meldt onder meer het Russische persbureau Tass.

"Armenië erkent de 86.600 vierkante kilometer die Azerbeidzjan groot is, inclusief Nagorno-Karabach. En als we elkaar goed begrijpen, erkent Bakoe de territoriale integriteit van Armenië ter grootte van 29.800 vierkante kilometer", zei Pasjinjan. In feite erkent de Armeense premier daarmee de internationaal erkende grenzen van Azerbeidzjan.

De positie van de etnische Armeniërs moet nog wel worden besproken tussen de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe en de hoofdstad van Nagorno-Karabach, Stepanakert.

Nagorno-Karabach is al sinds begin jaren 90 een bron van conflict tussen de twee buurlanden in de Kaukasus. In die jaren wist de enclave zich in een bloedige burgeroorlog af te scheiden van Azerbeidzjan.

Broos staakt-het-vuren

In 2020 heroverde Azerbeidzjan de macht over een deel van de enclave in een zes weken durende oorlog. Daarbij vielen meer dan 6500 doden. Een Russische vredesmacht houdt toezicht op de naleving van het staakt-het-vuren dat toen werd overeengekomen.

Sinds die tijd zijn er sporadisch nog gevechten tussen de landen. In september vorig jaar sneuvelden nog 105 Armeense militairen en een onbekend aantal Azerbeidzjaanse troepen toen het geweld oplaaide. Armenië verloor daarbij opnieuw een stuk land aan Azerbeidzjan.

Ook blokkeert Azerbeidzjan geregeld de enige weg van Armenië naar Nagorno-Karabach, een strook land die de Lachin-corridor heet.

Moskou meldde vrijdag al, na besprekingen tussen de ministers van Buitenlandse Zaken, dat de beide landen dicht bij een overeenkomst zijn om de meest recente blokkade op te heffen. De inwoners van de enclave zijn voor financiële en militaire steun afhankelijk van de weg.

Vredesbesprekingen

Vorig jaar april werd overeengekomen dat de landen vredesbesprekingen zouden gaan voeren.

Donderdag praat Pasjinjan in Moskou met de Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev. De ondertekening van een vredesakkoord lijkt volgens Pasjinjan dan nog "niet realistisch". Op 1 juni is er opnieuw een ontmoeting gepland, dan op een Europese top in Moldavië, in aanwezigheid van de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz.