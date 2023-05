Nieuwe zoektocht naar Madeleine McCann in Algarve

In het onderzoek naar de verdwijning van Madeleine McCann in 2007 wordt morgen een gebied uitgekamd bij een dam in een rivier in de Algarve Portugal. Dat melden lokale media.

De Duitse politie heeft om het onderzoek gevraagd. De officiële verdachte van de verdwijning van McCann, de Duitser Christian Brückner, zou het gebied vaak hebben bezocht. Brückner werd in 2022 door de Portugese autoriteiten officieel aangemerkt als verdachte in de zaak van de verdwijning van het Britse meisje. Het gebied bevindt zich op ongeveer 50 kilometer van Praia da Luz, de plaats waar de peuter verdween.

Behalve de Duitse zal ook de Engelse politie aanwezig zijn bij de zoektocht, meldt het Portugese nieuwsmedium SIC Noticias. Een gebied van meer dan anderhalve kilometer rond de Aradedam is vanmiddag afgezet. Verwacht wordt dat er morgen een officiële verklaring komt.

Madeleine of 'Maddie' McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning van haar ouders in Praia da Luz. Haar ouders waren met vrienden in de buurt aan het eten. De mysterieuze verdwijning trok wereldwijd veel aandacht. Ook mogelijke ontwikkelingen in de zaak halen, zoveel jaren later, nog regelmatig het nieuws.

Al in de gevangenis

In juni 2020 leek er in Duitsland een belangrijke doorbraak in de zaak te zijn. Het Duitse OM maakte toen bekend zedendelinquent Brückner te zien als mogelijke verdachte. De Duitse autoriteiten zeiden toen dat Madeleine McCann naar alle waarschijnlijkheid dood is.

Sindsdien is Brückner nooit aangeklaagd in de zaak. Wel zit hij nog altijd in de gevangenis in Duitsland in verband met de verkrachting van een vrouw in dezelfde regio in de Algarve waar McCann verdween. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de vermissing van het meisje te maken had.