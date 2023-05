Eerste lokale zomerse dag gemeten in Gelderland

Het is een zomerse dag als op een van de officiële meetpunten 25 graden of meer wordt. Vorig jaar was de eerste lokale zomerse dag 9 mei. Voor de eerste landelijke zomerse dag had het ook in De Bilt 25 graden moeten worden, maar daar bleef het kwik steken op 24,3.

In Hupsel, in Gelderland is de eerste lokale zomerse dag van het jaar gemeten. Om 13.50 uur werd het daar 25,7 graden. In Deelen werd het 25,6 graden.

Iets later dan gemiddeld kwam het kwik vandaag boven de 25 graden. De eerste zomerse dag valt tegenwoordig vaker begin mei.

"Het is niet gek dat de eerste zomerse dag laat komt. In andere jaren komt die heel vroeg. De grilligheid van jaar tot jaar is groot. En dit jaar is die zomerse dag behoorlijk laat", zegt meteoroloog en NOS-weerman Peter Kuipers Munneke.

"Toch zien we door de opwarming van Nederland wel dat de datum gemiddeld steeds eerder in het jaar voorkomt. Dertig jaar geleden was het gemiddeld half mei dat je de eerste zomerse dag kunt verwachten, tegenwoordig is het rond 1 mei. Wat dat betreft ervaren we dit jaar iets bijzonders (een late zomerse dag) wat eind vorige eeuw veel gewoner was."

Door de noordenwind wordt het de komende dagen een stuk frisser.