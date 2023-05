Vanavond op tv: Nieuwe onthullingen over het toeslagenschandaal • Koopjesjacht op de huizenmarkt? • Discussie over Europese Natuurherstelwet

Natuurherstelwet

Het is een belangrijke dag voor Europees commissaris Frans Timmermans. Hij moet moet zijn natuurherstelwet en andere groene plannen verdedigen. Een aantal Europarlemantariërs ziet niets in de plannen en ook in Nederland zijn verschillende kamerleden sceptisch. Kamerleden Thom van Campen (VVD) en Tjeerd de Groot (D66) schuiven aan in de studio.