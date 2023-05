Podcast De Dag: achter de schermen van de Hollywood-staking

Pay your writers, werd er door een toespraak van de baas van Warner Bros geroepen, een van de grootste film- en tv-producenten ter wereld. Studenten en stakende scriptschrijvers verstoorden de speech uit onvrede over de vastgelopen onderhandelingen over de salarissen en werkomstandigheden van schrijvers. En na schrijvers lijken ook acteurs zich aan te sluiten bij de massale Hollywood-staking, die alweer zijn vierde week ingaat.

Zowat de hele filmindustrie kan stil komen te liggen. Nu al zijn er in Amerika geen late night-shows meer, staan nieuwe series voor Netflix, HBO en Disney op de helling en kunnen bioscoopfilms in de problemen komen.

In deze podcast legt journalist Anke Meijer uit wat er achter de schermen gebeurt. Zij schrijft en maakt podcasts over tv-series voor de VPRO en NRC en volgt de staking nauwgezet. Het is de schrijvers versus de streamers, zegt ze. En op de achtergrond speelt ook de opkomst van kunstmatige intelligentie mee. Wat is de menselijke hand in het schrijfproces nog waard?

Reageren? Mail [email protected]