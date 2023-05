Slang van twee meter lang kruipt in barbecue

De dierenambulance in Gelderland is gisteren uitgerukt voor een slang van twee meter die in een barbecue was gekropen in een achtertuin in Zeddam in Gelderland. Het is nog niet duidelijk van wie de slang is.

Het is een grijze rattenslang (een niet-giftige soort). Medewerkers van de dierenambulance hebben de slang gevangen en naar de opvang gebracht. Het reptiel is waarschijnlijk gehouden als huisdier, omdat hij hier niet in de natuur voorkomt, schrijft Omroep Gelderland.

De dierenambulance Gelderland Oost waarschuwt mensen om op te letten met de barbecue. "Check of hier geen nesten of dieren in zitten."

Medewerkers vonden de reddingsactie vrij spannend. "Het komt niet vaak voor dat wij een melding krijgen van een slang."