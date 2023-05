Foto's van intersekse mensen vernield op Pride-week Alkmaar

Drie van de portretten lijken met messen te zijn bewerkt. "Het lijkt niet te gaan om zomaar vandalisme, maar om een doelgerichte actie", zegt Mir Abe van het NNID, een organisatie die zich inzet voor seksediversiteit. "Dit is afschuwelijk, vooral omdat het zo direct is gericht op de gezichten."

Verschillende portretten van intersekse mensen zijn afgelopen weekend vernield in het centrum van Alkmaar. De foto's zijn onderdeel van een buitenexpositie tijdens Alkmaar Pride.

De portretten van Stichting Open Mind vertellen het verhaal van 21 intersekse personen tussen de 2 en 81 jaar oud. Intersekse personen zijn geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Dat kan uitwendig zijn, maar ook op basis van chromosomen. De letter 'i' in lhbti staat voor intersekse.

'Past in het beeld'

Initiatiefnemer van het project, journalist Lara Aerts, is niet verrast door de vernielingen. "Dit gebeurt vaker. Nederland is opnieuw een plek gezakt op de Europese ranglijst voor lhbti-rechten. Vooral vanwege het geweld, dus dit past wel in dat beeld", zegt ze tegen NH Nieuws.

Stichting Open Mind doet aangifte. De tentoonstelling is nog tot en met 6 juni te zien op het Stationsplein in Alkmaar. De vernielde portretten worden zo snel mogelijk vervangen.