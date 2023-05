FBK Games past programma aan voor Hassan: 'Zo'n bijzondere atlete'

Na een jaar afwezigheid keert Sifan Hassan dit jaar terug op de FBK Games in Hengelo. Ze loopt daar over twee weken de 1.500 en de 10.000 meter.

Het wordt de eerste baanwedstrijd dit jaar van de tweevoudig olympisch kampioen. Ze begon haar seizoen in april met een sensationeel debuut op de marathon. In Londen won ze in een Nederlands record van 2.18.33.

"Ik heb heel veel zin in het baanseizoen", zegt Hassan. "Na de London Marathon was het natuurlijk afwachten hoe mijn lijf zou herstellen en zou reageren op de baantrainingen."

"Ik wil graag een 10.000 meter lopen om te kijken hoe ik ervoor sta. En ik wilde graag mijn eerste baanwedstrijd in Nederland lopen voor eigen publiek."

Speciaal voor Hassan heeft de organisatie van de FBK Games de 10 kilometer uit het reguliere programma van de zondag gehaald, zodat het een apart evenement op zaterdag is. Normaal gesproken is de atletiekwedstrijd in Hengelo een eendaags evenement.

"Ik ben dankbaar dat de organisatie het voor mij mogelijk heeft gemaakt dat ik nu op zaterdagavond een 10.000 meter kan lopen en op zondagmiddag in een vol stadion een 1.500 meter. Ik train veel in het buitenland en het is voor mij daarom extra bijzonder om in Nederland voor eigen publiek te lopen."

'Bijzondere atlete'

Toernooidirecteur Ellen van Langen is blij met de komst van Hassan. "We kennen Sifan als iemand die van uitdagingen houdt. Het is natuurlijk fantastisch na haar spectaculaire marathondebuut in Londen van nog geen maand geleden dat we haar twee keer aan de start zullen zien in Hengelo."

"Sifan wilde graag de 10.000 meter lopen, maar dit paste niet meer in ons programma, waardoor we dit onderdeel naar zaterdagavond verplaatst hebben. Hoe mooi is het dat Sifan zondag in het hoofdprogramma van start gaat op de 1.500 meter. Ze is zo'n bijzondere atlete dat we daar graag ons programma voor aangepast hebben."