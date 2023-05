Waslijst aan gevoelige punten bij bezoek minister Hoekstra aan China

Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier, brengt op dinsdag en woensdag een bezoek aan Peking. De vicepremier is daarmee na ruim drie jaar het eerste lid van het kabinet dat China weer bezoekt. China zat eerder vrijwel volledig op slot door corona.

Hoekstra zei eerder dat hij het gaat hebben over "makkelijke en moeilijke onderwerpen", maar de moeilijke onderwerpen zijn wel veel makkelijker te bedenken dan de makkelijke. Er is een hele waslijst aan gevoelige punten om te bespreken met zijn Chinese evenknieën.

Op het programma staan gesprekken met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang en met China's vicepresident Han Zheng. Han was eerder deze maand nog in Nederland. Daar werd Han ontvangen door premier Rutte én - best uitzonderlijk voor een vicepresident - door koning Willem-Alexander.

Gevoelig moment

Hoekstra komt op een gevoelig moment, zo net na afloop van de top van de G7-landen in Hiroshima. Daar werd meer dan voorheen stevige en behoorlijk eensgezinde kritiek geuit op China.

Zo was er het verwijt dat China zich inmengt in de binnenlandse zaken van andere landen. China zou ook zijn economische kracht inzetten als politiek wapen, om zo andere landen dwingen te doen wat China wil. Er werden ook eisen aan China gesteld: zo moet het land meer druk uitoefenen op Rusland en moet China zich minder agressief opstellen tegenover Taiwan.

Het zijn klachten die Nederland ook stuk voor stuk deelt. Hoekstra zal een deel van die zaken waarschijnlijk ook bespreken in Peking, hoewel China er woedend op reageerde en zijn beklag deed bij Japan.