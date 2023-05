Cavendish (38) beëindigt na dit seizoen wielercarrière: 'Het perfecte moment'

"Dit is het perfecte moment om te zeggen dat 2023 mijn laatste seizoen is", laat Cavendish, omringd door zijn gezin, op een persconferentie weten. "Wielrennen is meer dan 25 jaar lang mijn leven geweest. Ik heb mijn droom geleefd. De fiets heeft me de kans gegeven om de wereld te zien en ongelofelijke mensen te leren kennen."

Mark Cavendish heeft op de tweede rustdag van de Giro d'Italia aangekondigd dat hij aan het eind van dit seizoen afscheid neemt van de wielersport. Met 161 overwinningen is hij de succesvolste nog actieve renner in het wielerpeloton.

Zijn grote doel dit jaar is een rit te winnen in de Ronde van Frankrijk. Dat zou zijn 35ste ritzege in de Tour zijn, waarmee hij zich alleen recordhouder zou mogen noemen. Nu staat de 38-jarige Brit nog op gelijke hoogte met de Belgische wielerlegende Eddy Merckx.

Ook in de andere grote rondes was hij vaak succesvol. Zestien keer zette hij een Giro-etappe op zijn naam, drie keer pakte hij een Vuelta-rit. Cavendish veroverde in 2011 in Kopenhagen de wereldtitel op de weg.

Al eens eerder overwogen om te stoppen

Eind 2020 overwoog Cavendish al eens te stoppen, maar in het jaar daarna steeg hij naar grote hoogtes met vier etappezeges in de Tour.

Hij werd begin dit jaar bij Astana gepresenteerd als "de beste sprinter aller tijden" en zei destijds nog steeds hongerig te zijn naar overwinningen. "Na al die jaren op de fiets geniet ik er nog altijd evenveel van."

De Brit vierde gisteren zijn 38ste verjaardag en begint morgen met zijn ploeg Astana aan de slotweek van de Ronde van Italië.