Gratie voor Belarussische journalist Protasevitsj die uit vliegtuig werd gehaald

De Belarussische activist en journalist Roman Protasevitsj heeft gratie gekregen. Dat schrijft het Belarussische staatspersbureau Belta.

Een maand geleden werd de Belarus nog veroordeeld tot acht jaar cel vanwege zijn rol bij de massale protesten in 2020. Het is niet duidelijk waarom Protasevitsj gratie heeft gekregen.

Protasevitsj heeft verslaggevers van het staatspersbureau te woord gestaan over de beslissing. "Ik ben het land en de president buitengewoon dankbaar voor deze beslissing", was de eerste reactie van de 27-jarige activist tegen Belta. "Ik heb zojuist alle relevante documenten ondertekend voor de gratie. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws, vandaag kwam eindelijk de dag."

Bekend gezicht

Protasevitsj werd in 2021 samen met zijn vriendin uit een vliegtuig gehaald, dat door Belarus met een smoes gedwongen werd om te landen. Hij leidde sinds 2011 verschillende protestbewegingen en is een van de bekendste gezichten van de oppositie.

Hij werd veroordeeld voor onder meer het organiseren van "massarellen", het aanzetten tot terreurdaden en het belasteren van president Loekasjenko.

De ex-vriendin van Protasevitsj, de Russische Sofia Sapega, werd vorig jaar al veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor haatzaaien. Zij heeft volgens de rechtbank meegewerkt aan een kritische publicatie.

Protesten

Protasevitsj stond samen met twee andere oprichters van het Telegram-kanaal Nexta terecht, daarop werd informatie gegeven over protesten in Belarus. Op het kanaal werden onder meer tips gegeven over hoe en waar gedemonstreerd kon worden.

Ook deelde het kanaal video's van politiegeweld tegen Belarussen tijdens demonstraties. De oprichter van het kanaal en een andere medewerker kregen straffen van 20 en 19 jaar cel. Zij verblijven in het buitenland en woonden de rechtszaak niet bij, waardoor zij hun straf voorlopig ontlopen.