'Prestigestrijd' om Bachmoet lijkt voorbij, flanken nog in Oekraïense handen

Na maanden van bloedige strijd lijkt het Oost-Oekraïense Bachmoet nu in handen te zijn van de Russen. De verovering is het eerste grote succes van de Russen sinds afgelopen zomer, en wordt dan ook breed uitgemeten op de Russische staatstelevisie. Maar de stad is vooral van symbolische waarde en heeft strategisch niet heel veel nut. Bovendien is er nog een groot gedeelte rondom Bachmoet in Oekraïense handen.

Jevgeni Prigozjin, de baas van de Russische huurlingengroep Wagner, claimde dit weekend de volledige controle over de stad. Maar dat Bachmoet in de "brede zin van het woord" in Russische handen is, is niet helemaal juist, zegt oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is een optimistische uitspraak van Prigozjin."

"Het grootste gedeelte van de stad Bachmoet, of wat het is geweest, is in Russische handen. Maar als je kijkt naar het gebied Bachmoet, dan heeft juist het Oekraïense leger in het noorden en zuiden veel kilometers gewonnen."