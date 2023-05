Bergingsoperatie Nederlands sportvliegtuigje na crash in Kroatië

Het Nederlandse sportvliegtuigje dat zaterdag is Kroatië is gecrasht, wordt vandaag van de berg Mala Kapela gehaald. Het is een complexe operatie, doordat het toestel neerstortte op bebost terrein niet ver van de top van de 1280 meter hoge berg. Het gebied is bovendien moeilijk toegankelijk doordat er nog landmijnen liggen uit de tijd van de oorlog in Joegoslavië begin jaren 90.

Bij het ongeluk kwamen de drie Nederlandse inzittenden om het leven, bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het toestel verdween zaterdagmiddag van de radar en werd na een uitgebreide zoekactie aan het begin van de avond gevonden.

Het vliegtuigje zal in delen door een helikopter worden vervoerd en daarna verder worden onderzocht. Na het neerstorten vloog het toestel in brand. Dna-onderzoek moet de identiteit van de inzittenden nog bevestigen.

Opnamen afluisteren

Er is nog veel onduidelijk over de omstandigheden waaronder het vliegtuigje is verongelukt. De Cirrus SR20 was onderweg van Maribor, in het oosten van Slovenië, naar Pula op het Kroatische deel van het schiereiland Istrië.

De plek van het ongeluk ligt niet op de route van Maribor naar Pula. Waarom de piloot van de route is afgeweken, is niet bekend. Dat moet blijken uit onderzoek van opnamen van de luchtverkeersleiding. Het was mistig ten tijde van het ongeluk, maar dat betekent niet automatisch dat dat de oorzaak is van de crash, zei het hoofd van de Kroatische luchtvaartongevallendienst gisteren.

De Cirrus was een privétoestel van het Rotterdamse bedrijf YouFly, dat werd verhuurd aan mensen met een vliegbrevet. Volgens een van de eigenaren van het bedrijf was het verhuurd aan een zeer ervaren piloot.