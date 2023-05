Van de Donk en geschorste Egurrola winnen met Lyon opnieuw van PSG en pakken dubbel

Het is voor Van de Donk (31) de tweede landstitel in haar carrière. Vorig seizoen, haar eerste jaar in Frankrijk, werd de oud-middenvelder van het Engelse Arsenal en het Zweedse Göteborg ook al kampioen.

Door een zware blessure had Van de Donk maar een beperkte inbreng in die eerste titel. Dit seizoen deed ze wel bijna altijd mee: ze speelde 19 van de 21 wedstrijden.

In juli begint het WK

De wedstrijd tegen PSG werd kort voor tijd beslist. In de 88ste minuut zorgde de Deense invaller Signe Bruun voor de winnende treffer. Het is de zestiende landstitel voor Lyon, dat veruit de meest succesvolle ploeg van het land is.

PSG werd nog nooit kampioen. Voor de ploeg uit de hoofdstad was het pas de eerste competitienederlaag van het seizoen. Ook Lyon verloor maar één keer en speelde slechts eenmaal gelijk. PSG eindigt op de tweede plaats omdat het vier keer gelijkspeelde.