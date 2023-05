Zeker twintig kinderen omgekomen door brand in slaapzaal in Guyana

Door een brand in een slaapzaal van een school in Guyana zijn zeker twintig kinderen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten van het Zuid-Amerikaanse land. Ook zijn er verschillende gewonden.

Volgens de autoriteiten in het buurland van Suriname zijn er "veel prachtige levens" verloren gegaan door de brand in de plaats Mahdia. Er zijn volgens de regering al verschillende vliegtuigen onderweg naar het dorp om hulpgoederen te leveren. Zeven kinderen worden overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Georgetown.

Tegen persbureau AFP zegt president Ali dat de twee belangrijkste ziekenhuizen van Georgetown worden voorbereid op de komst van slachtoffers.