GL en PvdA sturen aan op langere transitie naar nieuw pensioenstelsel

PvdA en GroenLinks sturen erop aan dat pensioenfondsen meer tijd krijgen om de omslag te maken naar het nieuwe stelsel. Volgens de nieuwe wet, die deze week wordt behandeld door de Eerste Kamer, krijgen fondsen tot 1 januari 2027 om de transitie te maken.

GroenLinks-senator Roel van Gurp noemde dat "heel kort dag". Volgens zijn partij, die in principe voorstander is van het nieuwe stelsel, moet de overgangsperiode verlengd kunnen worden met maximaal twee jaar als dat nodig blijkt te zijn.

"Die transitiefase kan heel goed gaan, maar er kunnen ook ongelukken in gebeuren", zei Van Gurp, die als eerste aan het woord kwam in het debat over de pensioenwet. "Dat willen we vermijden. We hebben er niets aan om het zoveelste uitvoeringsdebacle te organiseren."

Zwaar beroep

De PvdA sluit zich daarbij, zei Kamerlid Ferd Crone. "Wij denken dat die tijd te kort is en dat er meer tijd nodig is." De transitietermijn is eerder al opgerekt, omdat de behandeling van het wetsvoorstel langer duurt dan voorzien.

Crone wees er in het debat ook op dat minister Carola Schouten (Pensioenen) duidelijkheid moet scheppen voor mensen op leeftijd met een zwaar beroep. Die moeten wat zijn fractie betreft eerder met pensioen kunnen. Op dit moment is daar al een regeling voor, maar die is tijdelijk en loopt volgend jaar af.

In het nieuwe stelsel gaat het Nederlandse pensioenvermogen van honderden miljarden van een collectieve pot naar grotendeels individuele potjes. Vandaag en morgen staat de agenda van de Eerste Kamer helemaal in het teken van het debat over de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.