Europese boete van 1,2 miljard voor Meta vanwege gegevensoverdracht Facebook-leden

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft een boete gekregen van 1,2 miljard euro (1,3 miljard dollar) voor het overzetten van gegevens van Europese Facebook-gebruikers naar servers in de VS. De boete werd opgelegd door de privacywaakhond van de Europese Unie, de European Data Protection Board (EDPB).

Het is de hoogste boete die tot nu toe is opgelegd aan een technologiebedrijf. Meta was gewaarschuwd dat met de gegevensoverdracht Europese privacyregels werden overtreden. Het bedrijf moet binnen vijf maanden stoppen met de gegevensoverdracht.

De Europese toezichthouders vrezen dat gebruikersgegevens in handen komen van Amerikaanse inlichtingendiensten. "Het gaat om systematische, herhaaldelijke en voortdurende overdracht van gegevens. Facebook heeft miljoenen gebruikers in Europa, dus de hoeveelheid persoonlijke gegevens die zijn overgezet is enorm", laat de EDPB weten.

De waakhond zegt met de ongekend hoge boete een sterk signaal te willen afgeven dat ernstige overtredingen verstrekkende gevolgen hebben.

Oplossing in zicht

Meta-topman Nick Clegg zegt in een reactie dat het bedrijf tegen de boete in beroep gaat. Hij noemt de boete onrechtvaardig en onnodig. Volgens hem zijn duizenden bedrijven en organisaties afhankelijk van dataoverdracht tussen de EU en de VS om te kunnen blijven functioneren.

Clegg spreekt van een fundamenteel juridisch verschil tussen Amerikaanse regels over de toegang tot gegevens en Europese privacywetgeving. Er is een oplossing voor veilige gegevensoverdracht in de maak die volgens hem in de zomer zal worden gepresenteerd, dus binnen de gestelde vijf maanden. Dat zou betekenen dat het gebruik van Facebook in Europa niet in gevaar komt.