Afscheid succescoach Bouwer met kritische noot: 'Handbal ligt aan infuus NOC*NSF'

Bouwer, die als speler 136 keer voor Oranje uitkwam, was ook bondscoach van de Japanse vrouwen en werkte onder meer bij de Deense topclub GOG Gudme. Sinds 2017 was hij coach van de mannen van Aalsmeer en aan de hand van Bouwer werd in sporthal De Bloemhof vier keer de landstitel binnen gehaald.

In 1996 lanceerde Bert Bouwer het 'Oranjeplan'. Een concept dat stoelde op het 'Bankrasmodel' van de Nederlandse volleyballers, de olympisch kampioenen in datzelfde jaar. De volleyballers van het Nederlands team trokken zich terug uit de competitie en trainden vervolgens alleen nog maar voor internationale wedstrijden.

"Als ik daarop terugkijk en zie waar het dameshandbal internationaal gezien staat en ook de heren... Daar ben ik trots op. Wat er onder het Nederlands team gebeurt, ben ik niet trots op. De eredivisie bij zowel de dames als de heren is in verval geraakt."

Volgens Bouwer is het Handbal Verbond de verbinding met alle clubs in de eredivisie kwijt. "Dat is de tol die je betaalt als je alles laat afhangen van NOC*NSF. We hangen aan het infuus van NOC*NSF."

'Moeten vaker op televisie komen'

De Nederlandse vrouwen meten zich al jaren met de wereldtop en de Nederlandse mannen hebben ook de weg naar boven gevonden. Begin dit jaar deed het mannenteam voor het eerst in 62 jaar weer mee aan een WK en niet lang daarna werd kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland veiliggesteld.

Ondanks zijn kritiek kijkt Bouwer wel met veel vertrouwen naar de toekomst van de Nederlandse teams. "Dat zeker wel. Het enige waar ik een beetje over twijfel, is de vijver waaruit de mannen moeten vissen."

"Daar moeten we veel meer aandacht aan schenken. We moeten vaker op televisie komen. De NOS en andere organisaties bepalen wanneer iets op televisie komt, maar wij moeten ervoor gaan zorgen dat we op tv komen wanneer wij dat willen."